В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Дальнейшего воспламенения не последовало.

Два человека пострадали при взрыве газа в панельном многоквартирном доме в Махачкале. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства по Дагастену. Известно, что проблема зафиксирована по адресу улица Бейбулатова, дом 4. На десятом этаже здания произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Спасателям не пришлось проводить эвакуацию местного населения. Обрушения конструкций на объекте не выявлено. Поврежденными остаются только две оконные рамы. В ликвидации последствий инцидента были задействованы 30 человек личного состава ГУ МЧС и девять единиц специальной техники.

В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану

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Фото и видео: ГУ МЧС России