В Уфе загорелся школьный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Инцидент произошел на Затонском шоссе. Автобус загорелся во время движения. В салоне транспортного автобуса находился только водитель. Он получил ожог кисти. Водителя доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники регионального МЧС. Открытое горение локализовано.
Ранее мы сообщали, что жительница Забайкалья случайно подожгла поле.
Видео: Telegram / БашДТП | Bash.dtp.official
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все