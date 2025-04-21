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В Уфе загорелся школьный автобус

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Водитель автобуса получил ожог кисти.

В Уфе загорелся школьный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел на Затонском шоссе. Автобус загорелся во время движения. В салоне транспортного автобуса находился только водитель. Он получил ожог кисти. Водителя доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники регионального МЧС. Открытое горение локализовано.

Ранее мы сообщали, что жительница Забайкалья случайно подожгла поле.

Видео: Telegram / БашДТП | Bash.dtp.official

Теги: пожар, уфа, школьный автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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