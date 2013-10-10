Завершился ремонт путепровода на трассе М-11 под Тосно

С завтрашнего дня по прежнему маршруту начнет следовать автобус №326.

Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ремонтные работы на трассе М-11 в Тосненском районе завершились. Отремонтировать путепровод, пролегающий над шоссе, удалось на месяц раньше запланированного срока.

Напомним, что более двух месяцев назад в бетонные опоры путепровода врезался грузовик. До сих пор на месте происшествия велись круглосуточные работы по внеплановому ремонту.

В своем сообщении глава области отметил, что жители близлежащих населенных пунктов, в частности, Усадиц, Тарасово, Андрианово, Рублево и других поселков под Тосно могут вернуться к привычной схеме движения. А с завтрашнего дня по старому маршруту возобновит движение автобус №326 "Тосно-Рублево".

Ранее мы рассказывали, что в Ломоносовском районе Ленобласти водителя приговорили к 9,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли два человека.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко