В Ленобласти автомобилист почти 10 лет проведёт в колонии за пьяное смертельное ДТП

В аварии погибли 2 человека.

В Ломоносовском районе Ленобласти водителя приговорили к 9,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли два человека. Подробности уголовного дела рассказали в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 29 октября 2023 года К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал с пассажирами от Ломоносова в сторону деревни Пеники. В какой-то момент автомобилист утратил контроль над автомобилем, допустил занос, в результате чего наехал на дерево, а затем на металлический забор. Двое пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия.

Мужчина признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее было возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Приозерском.

Фото: Piter.tv