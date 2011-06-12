Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП под Приозерском

Авария произошла вчера на 31 километре автодороги "Саперное – Мельниково – Кузнечное".

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего вчера на 31-м километре автодороги "Саперное — Мельниково — Кузнечное".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 38-летняя женщина за рулём автомобиля Hyundai Creta совершила наезд на 47-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время проводится расследование.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области