В Приморском районе Петербурга из-под земли забил грязевой гейзер

Булькающая масса серого цвета разлилась на Туристской улице.

На пересечении Камышовой и Туристской улиц в Приморском районе Санкт-Петербурга из-под земли неожиданно вырвалась серо-коричневая булькающая масса, напоминающая глину. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как грязевая смесь активно извергается, образуя фонтан высотой до метра, после чего растекается по улице.

Работы по устранению последствий происшествия ведутся с помощью небольшого трактора, привлечённого со строительной площадки метрополитена. Загрязнённый участок улицы засыпают песком.

Местные жители связывают это необычное явление со строительством тоннеля станции метро "Богатырская", работы по которому ведутся в этом районе. Причины появления грязевого гейзера уточняются.

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Фото: Piter.TV