В Тосно задержан бездомный, обокравший бывшую сожительницу

Он украл 10 тысяч рублей.

Полиция Тосно задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в краже. В ночь на 21 ноября поступило заявление от 27-летней женщины о краже 10 тысяч рублей из её комнаты в доме на проспекте Ленина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бывший сожитель проник в помещение через окно. В 6 утра того же дня подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска возле дома на улице Ленина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанный, не имеющий постоянного места жительства и работы, помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что лазурный автобус повредил остановку на Садовой улице.

Фото: Piter.TV