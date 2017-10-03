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В Тосно задержан бездомный, обокравший бывшую сожительницу
Сегодня, 12:50
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В Тосно задержан бездомный, обокравший бывшую сожительницу

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Он украл 10 тысяч рублей.

Полиция Тосно задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в краже. В ночь на 21 ноября поступило заявление от 27-летней женщины о краже 10 тысяч рублей из её комнаты в доме на проспекте Ленина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бывший сожитель проник в помещение через окно. В 6 утра того же дня подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска возле дома на улице Ленина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанный, не имеющий постоянного места жительства и работы, помещен в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что лазурный автобус повредил остановку на Садовой улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: бездомный, кража денег, петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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