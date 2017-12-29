Лазурный автобус снёс остановку на Садовой

Пострадавших нет.

Автобус повредил остановку на Садовой улице. На кадрах видно, как транспорт задел конструкцию правым зеркалом, после чего остановка разрушилась. К счастью, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе "Пассажиравтотранса" сообщили, что остановка была установлена с нарушением нормативов: расстояние до края проезжей части не соответствует требованиям.

Будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия с привлечением соответствующих органов власти. Вопрос о причинах произошедшего и дальнейших действиях рассмотрят.

Ранее Piter.TV сообщал, что распылившего баллончик на проспекте Авиаконструкторов в трамвае подростка задержали.

Видео: Telegram-канал "Петербург 1703"