Появилось видео ДТП с автобусом на Светлановском проспекте

Прокуратура Калининского района поставила на контроль проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса №60 на Светлановском проспекте, которое произошло в среду, 17 января. Кроме того, в пресс-службе ведомства опубликовали видео с места происшествия.
В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел, поставлены на контроль.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Напомним, что автобус въехал в столб и снес ограждения к трамвайным путям у дома 107 по Светлановскому проспекту. По предварительным данным, пятеро человек получили травмы. Tg-канал "Петербург с огоньком" пишет, что пострадала беременная женщина. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.
Ранее на Piter.TV: началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола".
Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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