Появилось видео ДТП с автобусом на Светлановском проспекте

По предварительным данным, пятеро человек получили травмы.

Прокуратура Калининского района поставила на контроль проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса №60 на Светлановском проспекте, которое произошло в среду, 17 января. Кроме того, в пресс-службе ведомства опубликовали видео с места происшествия.

В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел, поставлены на контроль. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Напомним, что автобус въехал в столб и снес ограждения к трамвайным путям у дома 107 по Светлановскому проспекту. По предварительным данным, пятеро человек получили травмы. Tg-канал "Петербург с огоньком" пишет, что пострадала беременная женщина. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Ранее на Piter.TV: началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола".

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга