Рейсовый автобус въехал в столб на Светлановском проспекте

Tg-канал "Петербург с огоньком" пишет, что пострадала беременная женщина.

17 января у дома 107 по Светлановскому проспекту рейсовый автобус №60 въехал в столб и снес ограждения к трамвайным путям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Причины ДТП не установлены. По предварительным данным, несколько пассажиров получили травмы. Tg-канал "Петербург с огоньком" пишет, что пострадала беременная женщина.

По словам очевидцев, собралась пробка по проспекту Просвещения от Светлановского в сторону улицы Брянцева.

На месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппском районе произошло массовое ДТП с участием двух автобусов.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург