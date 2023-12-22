В Кингисеппском районе произошло массовое ДТП с участием двух автобусов

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

На 11-м километре подъездной дороги к порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе 15 января произошло ДТП, в результате которого скончалась женщина-водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Управлявший автобусом Hyundai мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Renault. От удара машина врезалась в Chevrolet Niva и еще один автобус.

В аварии погибла водительница Renault, травмы получили водитель и пассажир автобуса Hyundai.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV