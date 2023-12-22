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На Московском проспекте кроссовер сбил курьера на электросамокате

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Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травмами. 

15 января в Петербурге на Московском проспекте около 16:30 водитель кроссовера сбил курьера, передвигающегося на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. 

По данным правоохранителей, автомобилист совершил наезд на доставщика в связи с тем, что он переезжал пешеходный переход на "красный" сигнал светофора. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с травмами. 

По факту ДТП полиция проводит проверку, в обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Трубников Бор "Сапсан" насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу

Теги: дтп с курьером, московский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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