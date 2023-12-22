На станции Трубников Бор "Сапсан" насмерть сбил 72-летнюю пенсионерку

Установлено, что 72-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути по специально оборудованному железнодорожному пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования на железнодорожной станции Трубников Бор. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

На выходных в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области высокоскоростной пассажирский поезд сообщением "Санкт-Петербург – Москва" совершил наезд на пенсионерку.

Установлено, что 72-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути по специально оборудованному железнодорожному пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Женщина не заметила приближения пассажирского поезда. Несмотря на все попытки машиниста, избежать столкновения не удалось. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Задержки поездов не было.

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Фото: Piter.tv