"Сапсан" насмерть сбил 82-летнюю женщину у станции "Саблино"

Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту гибели пожилой женщины вблизи железнодорожной станции Саблино. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около десяти часов утра 25 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Саблино Ленинградской области высокоскоростным поездом сообщением "Санкт-Петербург – Москва" совершен наезд на человека.

Предварительно установлено, что в момент приближения скоростного состава 82-летняя местная жительница попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на все попытки машиниста, избежать столкновения не удалось. Пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

На выходных электричка насмерть сбила 53-летнего мужчину у станции "Славянка".

Фото: Piter.tv