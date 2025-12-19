  1. Главная
Два "Сапсана" из Москвы в Петербург задерживаются
Сегодня, 8:56
Задержка произошла по техническим причинам.

Два поезда "Сапсан" №756 и №758 из Москвы в Петербург задерживаются до 40 минут по техническим причинам. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 3 февраля. 

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда. 

Пресс-служба ОЖД 

Информацию о движении составов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00. 

Ранее на Piter.TV: поезда и электрички на Ленинградском направлении ОЖД задерживались 29 января по техническим причинам. 

Фото: Piter.TV 

