Два "Сапсана" из Москвы в Петербург задерживаются

Задержка произошла по техническим причинам.

Два поезда "Сапсан" №756 и №758 из Москвы в Петербург задерживаются до 40 минут по техническим причинам. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 3 февраля.

Октябрьская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поезда. Пресс-служба ОЖД

Информацию о движении составов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00.

Ранее на Piter.TV: поезда и электрички на Ленинградском направлении ОЖД задерживались 29 января по техническим причинам.

Фото: Piter.TV