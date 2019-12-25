Поезд из Симферополя в Петербург задерживается на 2 часа из-за перекрытия Крымского моста

Всего, по официальным данным СКЖД, задержаны 15 составов, некоторые из них потеряли от 30 минут до семи часов по сравнению с первоначальным графиком.

Несколько поездов столкнулись с задержками из-за временного прекращения движения на Крымском мосту. Информация об этом появилась в официальном заявлении Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В настоящий момент железнодорожное сообщение восстановлено, принимаются меры для минимизации последствий задержек.

В частности, задержки зафиксировали на направлении №077/078 Симферополь — Санкт-Петербург. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" подтвердил, что поезд движется с отставанием от графика на 2 часа. Всего, по официальным данным СКЖД, задержаны 15 составов, некоторые из них потеряли от 30 минут до семи часов по сравнению с первоначальным графиком.

Фото: Piter.TV