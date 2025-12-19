Поезда и электрички на Ленинградском направлении ОЖД задерживаются по техническим причинам

Максимально возможное отклонение от расписания составляет не более часа.

Поезда дальнего следования и пригородные электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги испытывают задержки движения в обе стороны — как в Москву, так и обратно, сообщают 29 января представители Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Причинами сбоев являются технические неполадки, влияющие на график передвижения поездов. Максимально возможное отклонение от расписания составляет не более часа.

Подробности технического характера, вызвавшие нарушение графика движения, пока не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что поезд из Петербурга в Севастополь задерживается в связи с перекрытием Крымского моста.

Фото: пресс-служба ОЖД