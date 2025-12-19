Поезд из Петербурга в Севастополь задерживается в связи с перекрытием Крымского моста

Кроме того, задерживается поезд №078, направляющийся из Симферополя в Петербург.

В связи с ночным перекрытием Крымского моста, расписание движения ряда поездов дальнего следования, курсирующих в крымском направлении и обратно, претерпело изменения. Информацию об этом распространила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

В частности, рейс №007, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, отстает от графика на 7 часов. Поезд №078, направляющийся из Симферополя в Петербург, задерживается на 5 часов.

Продолжительность задержки может быть скорректирована. Руководители поездов предоставляют пассажирам информацию об актуальном времени отставания от расписания. Пассажирам, чьи поезда задерживаются на четыре часа и более, предоставляются provision и питьевая вода, говорится в официальном сообщении.

Уточнить информацию о текущей ситуации с движением поездов можно по телефону горячей линии: 8(800)775-54-53.

