Сегодня, 10:16
Специалисты испытали контактную сеть будущей ВСМ в Щербинке

Была воссоздана аварийная ситуация – обрыв контактного кабеля.

Сотрудники РЖД испытали контактную сеть высокоскоростной магистрали (ВСМ) в экстремальной ситуации, имитируя разрыв контактного провода. Об этом информирует пресс-служба компании.

Тестирование проходило на специально оборудованном полигоне Экспериментального кольца Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) в Щербинке. Была воссоздана аварийная ситуация – обрыв контактного кабеля.

Состояние сети контролировалось посредством современной системы мониторинга с датчиками. Эксперты оценили механические воздействия на контактные подвески и выявили, какие компоненты повреждаются при подобном ЧП.

Энергетики отработали методику быстрого восстановления сети, применяя опытный образец специального зажима для соединения оборванного провода.

Новая контактная сеть разработана специально для высокоскоростных поездов в России. Цель тестов – убедиться в надежности конструкции и безопасной эксплуатации.

Планируется завершить полную серию испытаний в весеннем сезоне 2026 года.

Ранее глава Минтранса объявил о начале активного строительства ВСМ Москва-Петербург.

Видео: пресс-служба РЖД

