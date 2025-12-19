Глава Минтранса объявил о начале активного строительства ВСМ Москва-Петербург

Уже начаты масштабные работы на пилотном участке между населенными пунктами Крюково и Тверь, где проводятся испытания инновационных решений и формируется база для последующего внедрения скоростных железнодорожных технологий.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил ТАСС о текущих этапах реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург. Проект, инициированный президентом России и включенный в национальную программу "Эффективная транспортная система", перешел в активную фазу строительства в 2025 году.

Уже начаты масштабные работы на пилотном участке между населенными пунктами Крюково и Тверь, где проводятся испытания инновационных решений и формируется база для последующего внедрения скоростных железнодорожных технологий. Параллельно налажено производство ключевых элементов инфраструктуры, необходимых для эксплуатации линии, которые пройдут обязательные проверки и сертификационные процедуры.

Магистраль протяженностью почти 700 километров охватит территории шести субъектов федерации, обслуживая население численностью порядка 30 миллионов жителей. Ожидается, что к концу десятилетия объем перевозок пассажиров вырастет до уровня 23 миллионов ежегодно. Окончательные планы предусматривают завершение всех строительных работ и ввод дороги в эксплуатацию в 2028 году.

