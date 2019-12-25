Электричка насмерть сбила 53-летнего мужчина у станции "Славянка"

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования петербуржца вблизи железнодорожной станции Славянка. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Было установлено, что 53-летний петербуржец, разговаривая по телефону, предпринял попытку перейти железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист электрички "Санкт-Петербург – Тосно" подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Задержка поезда составила более полутора часов.

Ранее под Петербургом электричка насмерть сбила стадо кабанов.

Фото: Piter.tv