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Электричка насмерть сбила 53-летнего мужчина у станции "Славянка"
Сегодня, 12:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Электричка насмерть сбила 53-летнего мужчина у станции "Славянка"

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По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования петербуржца вблизи железнодорожной станции Славянка. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Было установлено, что 53-летний петербуржец, разговаривая по телефону, предпринял попытку перейти железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист электрички "Санкт-Петербург – Тосно" подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Задержка поезда составила более полутора часов.

Ранее под Петербургом электричка насмерть сбила стадо кабанов.

Фото: Piter.tv

Теги: станция славянка, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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