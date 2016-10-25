БПЛА в Ленобласти был запущен неизвестным без необходимого разрешения

В Кингисеппском районе Ленобласти отменили воздушную опасность, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Напомним, ее вводили утром 21 октября.
Отмечается, что был зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА.
В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые пытались скрыться с упавшим на землю БПЛА на проспекте Славы.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
