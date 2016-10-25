В воздушном пространстве Кингисеппского района объявлена опасность БПЛА

Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил утром 21 октября об опасности БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

До этого семь беспилотников были сбиты над регионом 4 октября. Возникло возгорание в промышленной зоне, его оперативно ликвидировали.

Главное фото: unsplash (Félix Besombes)