В воздушном пространстве Кингисеппского района объявлена опасность БПЛА
Сегодня, 10:48
Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил утром 21 октября об опасности БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

До этого семь беспилотников были сбиты над регионом 4 октября. Возникло возгорание в промышленной зоне, его оперативно ликвидировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы отработали уничтожение БПЛА в Ленобласти. 

Главное фото: unsplash (Félix Besombes)

