Росгвардейцы отработали уничтожение БПЛА в Ленобласти

В Ленобласти росгвардейцы провели практические занятия по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. В них поучаствовали сотрудники районных подразделений вневедомственной охраны региона.

Отработаны прицеливание по движущимся объектам и навыки огневого поражения БПЛА из различных видов вооружения. В результате все обозначенные цели были достигнуты.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти