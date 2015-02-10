Росгвардейцы отработали уничтожение БПЛА в Ленобласти

В Ленобласти росгвардейцы провели практические занятия по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. В них поучаствовали сотрудники районных подразделений вневедомственной охраны региона.
Отработаны прицеливание по движущимся объектам и навыки огневого поражения БПЛА из различных видов вооружения. В результате все обозначенные цели были достигнуты.
Ранее на Piter.TV: стартовали совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад — 2025".
Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
