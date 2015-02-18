Стартовали совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад — 2025"

Военнослужащие Союзного государства тренируется отражать агрессию врага.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" начались. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы министерства по обороне страны. Военнослужащие уточнили, что мероприятия проводятся на полигонах Союзного государства, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей. Известно, что речь идет о завершающем этапе подготовки ВС в текущем году. В профильном ведомстве указали, что на маневры приглашены оперативные контингенты из ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. На учениях бойцы отработают отражение агрессии против Союзного государства, а также восстановление территориальной целостности. На первом этапе речь идт о вопросах управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии со стороны противника, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения в интересах выполнения задач по предназначению.

Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск (сил) дружественных государств. пресс-служба Минобороны РФ

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны.

Фото и видео: Минобороны России