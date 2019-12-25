Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Поисковикам из РГО и Минобороны РФ помогали силы Кроноцкого заповедника.

Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra американского производства времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Кроноцкого государственного заповедника. Специалисты уточнили, что воздушное судно пилотировал ранее советский лётчик Зинедин Мустафаев. Борт предоставлен Вашингтоном для СССР по программе ленд-лиза. Самолет потерпел крушение в 1945 году во время тренировочного полёта. Его хвостовая часть отломилась, однако кабина летчика отлично сохранилась под слоем ила. Обследование показало, что винт остался закручен. Операция по подъему проводилась с помощью водолазов и вертолета.

Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег. пресс-служба Кроноцкого заповедника

Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Всеволод Яковлев сообщил о важности сотрудничества РГО с местными краеведами, историками, жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. В результате это помогло поисковикам определить место нахождения обломков самолётов.

Напомним, что экспедиции российского министерства по обороне и РГО по исследованию мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии организованы на Камчатке с 2021 года. Мероприятия проводятся при содействии сотрудников Кроноцкого заповедника.

В Петропавловской крепости отметили 180-летний юбилей Русского географического общества.

Фото: Telegram / Кроноцкий заповедник (Всеволод Яковлев), Telegram / Регнум