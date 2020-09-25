На Камчатке завершили экспертизу по делу о заражении ребенка ВИЧ
Сегодня, 13:25
В Камчатском крае завершили судебно-медицинскую экспертизу по факту заражения ребенка ВИЧ. Инцидент произошел в медицинском учреждении. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, вирусом иммунодефицита человека новорожденный заразился из-за ненадлежащего оказания врачебной помощи. Во время проверки полиция нашла грубые нарушения со стороны сотрудников роддома и отделения патологии краевой детской больницы. Правоохранители продолжают устанавливать детали произошедшего. 

Ранее сообщалось, что житель Петербурга требует 3 млн рублей за то, что сотрудники не сообщили ему вовремя диагноз ВИЧ. По его словам, это причинило ему серьезный моральный вред. Медики узнали о заболевании во время операции, перед вмешательством у него взяли анализы. Спустя полгода он получил звонок из СПИД-центра.

