Петербуржец требует 3 млн рублей от больницы за несообщенный вовремя диагноз ВИЧ

В Петроградский районный суд поступил иск от мужчины к одной из городских больниц. Пациент требует компенсировать ему моральный вред в размере 3 миллионов рублей за то, что ему вовремя не сообщили о положительном результате анализа на ВИЧ-инфекцию.

Некоторое время назад мужчине делали операцию. Перед вмешательством у него взяли анализы, в том числе на ВИЧ. Пациент выписался из больницы и жил обычной жизнью. Однако спустя полгода ему внезапно позвонили из СПИД-центра и сообщили, что он уже поставлен на учет. Истец утверждает, что других случаев сдачи подобных анализов у него не было. Следовательно, статус выявили именно в той больнице, где он проходил лечение. Но о положительном результате ему так и не сообщили.

Мужчина считает, что ему был причинен серьезный моральный вред. Он узнал о своем диагнозе случайно, спустя полгода, и все это время оставался в неведении. Теперь через суд он требует компенсировать эти страдания. Сумма иска составляет 3 миллиона рублей.

