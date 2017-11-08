В Петропавловской крепости отметили 180-летний юбилей Русского географического общества

Император Николай I, чьей волей общество было создано в 1845 году, и его сын великий князь Константин, ставший первым руководителем организации, получили дань уважения.

В Петропавловском соборе были возложены цветы в память об основателях Русского географического общества, которое отметило 180-летие со дня своего основания, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Император Николай I, чьей волей общество было создано в 1845 году, и его сын великий князь Константин, ставший первым руководителем организации, получили дань уважения.

Традиционный полуденный пушечный выстрел из Петропавловской крепости также стал посвящением юбилею Русского географического общества. Привилегию произвести праздничный залп предоставили директору штаб-квартиры общества в Санкт-Петербурге Роману Рябинцеву и вице-президенту РГО Кириллу Чистякову.

Фото: Piter.TV