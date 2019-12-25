За ночь системы ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников над Ленобластью

В настоящий момент воздушная опасность отменена, сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 117 воздушных целей над несколькими регионами страны. В небе над Ленинградской областью, в районе Киришей, было сбито семь БПЛА.

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своём Telegram-канале, силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Он также уточнил, что возгорание в промзоне, возникшее после падения обломков, было быстро ликвидировано, и экологическая обстановка остаётся в норме. Режим воздушной опасности, введённый около 02:40, позже был отменён.

По данным Минобороны РФ, наиболее интенсивным атакам подверглись западные и южные регионы: над Брянской областью сбито 27 дронов, над Волгоградской — 16, над Курской областью и Крымом — по 15. Над Ростовской областью уничтожено 11 БПЛА, над Воронежской — 10, над Белгородской — 8. Также системы ПВО работали в небе над Калужской (4 БПЛА), Новгородской (2) и Смоленской (1) областями, над акваторией Чёрного моря сбито 2 беспилотника.

