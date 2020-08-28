В Германии резкими словами отреагировали на инициативу Еврокомиссии по защите воздушного пространства.

Предложение Европейской комиссии о создании "стены дронов" против России вызвала жесткую критику со стороны немецкого канцлера Фридриха Мерца. Соответствующей информацией поделились региональные журналисты из издание Politico. По словам авторов материала, идея дала трещину, так как и сама концепция, и ее название вызывают проблемы. Находясь в зале на закрытом совещании представитель Берлина описал инициативу в таких выражениях, которыми один из присутствующих дипломатов оценил как "очень резкие".

В СМИ пояснили, что разногласия в основном связаны с планами Европейского союза использовать денежные средства регионального сообщества для финансирования стены беспилотников. Для реализации задумки потребуется согласие всех стран-членов ЕС. Ранее о необходимости возведения "стены дронов" политические лидеры заговорили в связи с голословными обвинениями в адрес Москвы в том, что отечественные БПЛА якобы нарушили воздушное пространство стран-членов ЕС. В частности, это произошло в Эстонии и Польше. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, история показывает, что создание стен — это всегда плохо.

Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира.

Фото: pxhere.com