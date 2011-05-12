Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

В Берлине прокомментировали инцидент с БПЛА в польском и немецком воздушных пространствах.

Германия в настоящее время больше не находится в состоянии мира. С таким утверждением перед аудиторией выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Высокопоставленный гость принял участие в мероприятии, организованном газетой Rheinische Post. Во время своей речи он прокомментировал вопрос о том, насколько высоко оценивается риск нового вооруженного конфликта для Берлина.

Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Эксперт прокомментировал ситуацию с неопознанными беспилотными летательными аппаратами, которые якобы совершили пролеты над территорией Дании и немецкой федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн. Фридрих Мерц заметил, что ситуация вызывает тревогу у властей. Однако чиновники все еще не знают, откуда эти дроны прилетели. По мнению представителя правительства Германии, лучшим вариантом для страны было бы вообще не допустить проникновения этих БПЛА в европейское воздушное пространство.

Фото: YouTube / Friedrich Merz