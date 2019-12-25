В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов

Евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман оценили предложение по атаке на российские воздушные объекты.

Уничтожение российских самолетов, якобы нарушающих воздушные границы западных стран, должно быть крайней мерой. Соответствующее заявление сделала председатель комитета по обороне и безопасности в Европейском парламенте Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью для немецкого издания Tagesspiegel. Иностранный законодатель из Берлина считает, что миссия ВВС ФРГ не заключается в уничтожении проникающих на территорию страны боевой авиации.

Сбивать их будет крайней мерой. Наши воздушные силы знают, когда и что делать. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, политик из ФРГ

Напомним, что эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил 19 сентября о том, что Таллин решил запросить консультации с международными союзниками по НАТО в соответствии с четвертой статье устава Североатлантического военного альянса из-за "инцидента", доказательств которого представлено широкой аудитории не было. Российское министерство по обороне сообщило, что три истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области. Полет проводился при строгом соблюдении Международных норм использования воздушного пространства, а летчики не нарушали государственные границы. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не заходили. Маршрут над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Пилоты держались на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Фото: pxhere.com