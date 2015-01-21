"Не может быть будущего". Мерц высказался о евреях в Германии

В Германии рассказали о существующих проблемах антисемитизма в стране.

Светлое будущее Германии невозможно без еврейского населения. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая по случаю 75-летия Центрального совета евреев. Слова местного политика передали журналисты из новостного издания Tagesschau. Глава национального правительства ФРГ в очередной раз выразил сожаление из-за того антисемитизма, который, по его словам, стал в стране "громче, более открытым, возмутительным и жестоким". Мерц указал, что такая ситуация фиксируется из-за обострения регионального конфликта между ХАМАС и Израилем на Ближнем Востоке, с осени 2023 года.

Мы все призваны проявить гражданское мужество, когда мы являемся свидетелями антисемитизма, расизма, дискриминации. ФРГ была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для ФРГ. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Эксперт заметил, что Германия стоит на страже безопасности еврейского государства. По словам Фридриха Мерца, критика внешнеполитических действий национального правительства Израиля может быть допустима, однако ее нельзя использовать в качестве предлога для антисемитизма.

Фото: YouTube / Hindustan Times