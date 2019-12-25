Росгвардейцы задержали двух мужчин, которые пытались скрыться с упавшим на землю БПЛА на проспекте Славы

Задержанных передали в отделение полиции для дальнейшей проверки обстоятельств произошедшего, устройство изъято правоохранительными органами.

Прошедшим вечером в петербургском районе Фрунзонском сотрудниками вневедомственной охраны были задержаны двое мужчин, пытавшихся покинуть место падения беспилотного аппарата.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области информировала, что инцидент произошел поздно вечером 26 июня. Незадолго до прибытия патрульного экипажа Росгвардии неизвестный гражданин обратился к ним с заявлением о том, что неподалёку от пересечения улиц Софийская и Южное шоссе двое мужчин подняли с земли упавший квадрокоптер, упаковали его в сумку и поспешили уйти в сторону проспекта Славы. Имея описания внешности предполагаемых злоумышленников, оперативная группа незамедлительно отправилась на поиски.

Спустя пять минут экипаж обнаружил двоих мужчин возраста 42 и 44 лет на проспекте Славы и произвел их задержание. При досмотре у мужчин был обнаружен белый квадрокоптер с установленной камерой. Задержанных передали в отделение полиции для дальнейшей проверки обстоятельств произошедшего, устройство изъято правоохранительными органами.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала налётчиков на магазин на Кременчугской.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти