На стройплощадке в Кингисеппском районе арматурщик получил серьезные травмы
Сегодня, 15:24
С крыши здания трансформаторной подстанции на голову мужчины упал деревянный брусок.

Следователи Кингисеппского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ) после травмирования рабочего на стройплощадке. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Уточняется, что арматурщик коммерческой организации осуществлял работы по монтажу вентиляционной трубы в Усть-Лужском поселении 4 декабря. В процессе с крыши здания трансформаторной подстанции на голову мужчины упал деревянный брусок, он получил серьезные травмы. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту гибели рабочего на реконструкции водоочистных сооружений возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

