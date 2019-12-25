На стройплощадке в Кингисеппском районе арматурщик получил серьезные травмы

С крыши здания трансформаторной подстанции на голову мужчины упал деревянный брусок.

Следователи Кингисеппского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ) после травмирования рабочего на стройплощадке. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Уточняется, что арматурщик коммерческой организации осуществлял работы по монтажу вентиляционной трубы в Усть-Лужском поселении 4 декабря. В процессе с крыши здания трансформаторной подстанции на голову мужчины упал деревянный брусок, он получил серьезные травмы.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, проводятся проверки.

