По факту гибели рабочего на реконструкции водоочистных сооружений возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель рабочего на строительной площадке в городе Волхов.
Инцидент произошел 25 ноября при проведении работ по устройству габионных конструкций в ходе реконструкции очистных сооружений. Предварительно установлено, что нарушение правил безопасности привело к падению с высоты разнорабочего, выполнявшего обязанности на указанной точке. Пострадавшему, мужчине 42-х лет, была нанесена смертельная травма, вследствие чего он скончался на месте аварии.
Органы следствия начали расследование обстоятельств трагедии и проверяют соблюдение необходимых мер предосторожности при выполнении строительных работ.
