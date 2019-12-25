По факту гибели рабочего на реконструкции водоочистных сооружений возбуждено уголовное дело

Нарушение правил безопасности привело к падению с высоты разнорабочего, выполнявшего обязанности на указанной точке.

Следственными органами СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель рабочего на строительной площадке в городе Волхов.

Инцидент произошел 25 ноября при проведении работ по устройству габионных конструкций в ходе реконструкции очистных сооружений. Предварительно установлено, что нарушение правил безопасности привело к падению с высоты разнорабочего, выполнявшего обязанности на указанной точке. Пострадавшему, мужчине 42-х лет, была нанесена смертельная травма, вследствие чего он скончался на месте аварии.

Органы следствия начали расследование обстоятельств трагедии и проверяют соблюдение необходимых мер предосторожности при выполнении строительных работ.

