Турпоток в Ленобласти превысит 10 млн человек

Ленобласть подвела итоги прошлого года в сферах туризма и культуры. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко на конференции в ТАСС, в течение 2025-го года Ленобласть посетило около 6,5 млн туристов.

Количество экскурсий и визитов в музеи составило 2,2 млн человек. Бюджетные ассигнования на поддержку культурных и туристических направлений составили 5,2 млрд рублей, а в следующем году сумма финансирования вырастет на 10%.

Всего за прошедший год поддержано 28 инициатив, направленных на развитие туризма. До 2028 года правительство рассчитывает увеличить ежегодный поток туристов до 10 млн человек.

Такой рост стал возможным благодаря поддержке региональных инициатив в туризме и внедрению программы "Земский работник культуры", направившей в села и деревни более 30 профессиональных сотрудников сферы культуры.

Одновременно реализуется национальный проект "Семья", в рамках которого модернизируются библиотеки и учреждения культуры. Каждый район Ленобласти получит современные культурные центры, созданные на базе местных библиотек.

На сегодняшний день Ленинградская область занимает одно из первых мест в пятерке самых популярных туристских регионов России. Несмотря на высокие показатели, губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей работы по развитию отрасли.

Основные приоритеты на ближайшее будущее включают равномерное перераспределение туристического трафика между населёнными пунктами, продвижение уникальных возможностей городов Подпорожье и Лодейное Поле, а также завершение восстановления памятников истории и архитектуры, являющихся объектами культурного наследия.

