Жители Ленобласти собрали более 5 тонн текстильных изделий за первый месяц работы экологического проекта

К настоящему моменту специальные контейнеры установлены в Гатчине, Кудрово, Мурино, Отрадном и Ломоносовском районе.

Первые результаты экологического проекта по раздельному сбору текстильных отходов в Ленинградской области впечатлили: за месяц граждане региона принесли на пункты утилизации более пяти тонн использованной одежды и тканей. Пресс-служба областного правительства информировала, что к настоящему моменту специальные контейнеры установлены в Гатчине, Кудрово, Мурино, Отрадном и Ломоносовском районе.

Уже начата установка аналогичных ёмкостей в Волосовском, Выборгском, Кировском и Тосненском районах.

Председатель профильного комитета Анастасией Кузнецова подчеркнула, что ведется активная работа по расширению географии размещения контейнеров для вторсырья, особенно в приграничных с Санкт-Петербургом зонах, а также постепенное увеличение охвата территории области.

Собранные отходы отправляются на предприятие ООО "Промснаб" для последующей переработки. Проект осуществляется в рамках федерального нацпроекта "Экология".

Вторая жизнь вещей: куда сдать старую одежду и текстиль в Петербурге?

Фото: Правительство Ленобласти