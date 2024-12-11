Вторая жизнь вещей: куда сдать старую одежду и текстиль в Петербурге?

Piter.tv выяснил, где в Петербурге можно найти контейнеры для вещей, и какие организации нуждаются в текстиле.

Горы старой одежды, постельного белья и игрушек не только занимают место, но и вредят экологии. Производство текстиля требует огромных ресурсов, а отходы загрязняют природу: ежегодно в России выбрасывают 2,3 млн тонн таких отходов, из которых перерабатывается лишь малая часть. Piter.tv выяснил, где в Петербурге можно сдать ненужный текстиль на переработку.

Проблема избытка текстильных отходов возникла на фоне глобального экологического кризиса: производство одежды растет, а вместе с ним увеличивается количество текстильного мусора, который оказывается на свалках или сжигается, загрязняя окружающую среду. По данным "Российского экологического оператора" (РЭО), ежегодно в РФ образуется 2,3 млн тонн текстильных отходов, которые занимают около 5% в объеме бытового мусора.

Куда сдать ненужный текстиль в Петербурге?

Чтобы быстро продать свои вещи, можно использовать сервисы бесплатных объявлений, например, "Авито" или "Юла". Для безвозмездной передачи вещей подойдут шеринг-группы "ВКонтакте" ("Отдам даром Петербург", "second hand") или сайт "Дарудар".

Как еще поддержать окружающую среду и перестать захламлять гардероб ненужными вещами? Для петербуржцев существует несколько вариантов по сдаче текстиля:

Благотворительные фонды

Одним из самых популярных направлений является обращение в благотворительные фонды, которые принимают одежду и другой текстиль. При этом многие фонды не только распределяют вещи среди социально уязвимых групп, но и организуют ремонт и переработку, чтобы продлить жизнь компонентным материалам.

Благотворительный фонд "Лепта" и смарт-сервис TOLKOVO

В Петербурге сдать ненужную одежду можно с помощью двух смежных проектов – благотворительного фонда "Лепта" и смарт-сервиса TOLKOVO. Они не только упрощают процесс сдачи вещей, но и направляют полученные средства и ресурсы на значимые социальные программы. Часть вещей отправляется в благотворительные секонд-хенды, доходы от продажи идут на социальные проекты (например, помощь детям с неврологическими нарушениями или восстановление объектов культурного наследия). Непригодные для ношения вещи перерабатываются в ветошь. Принимается чистая одежда (любых размеров и сезонов), а также обувь, сумки, аксессуары, игрушки, книги, постельное белье и другие аксессуары для дома. Желательно, чтобы вещи были постираны и уложены в пакет или коробку, сортировка перед сдачей не обязательна – для этого предусмотрены специалисты. Вещи можно передать непосредственно в один из шести секонд-хенд магазинов "Лепта", работающих в Петербурге и Ленобласти. Есть возможность оставить одежду в специальных уличных контейнерах, размещённых по всему городу. Если у вас большой объем вещей (от 15 кг и более), доступна услуга вызова курьера для бесплатной перевозки.

В магазинах "Лепта" вещи можно сдать ежедневно с 10:00 до 20:00, а в пятницу – с 10:00 до 19:00. Контейнеры работают круглосуточно.

Приют для девочек "Маша"

Приют оказывает помощь девочкам и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и будет рад любой помощи, включая не только денежные пожертвования. Если у вас имеются новые детские вещи, которые вам больше не нужны, вы можете привезти их туда. Кроме того, дети будут рады получить мягкие игрушки. Контакты и адрес приюта можно узнать на его официальной странице.

Приют для бездомных "Ночлежка"

Широко известная организация, которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. "Ночлежке" требуется чистая одежда, в хорошем состоянии, с исправными молниями, пуговицами и шнурками, а также теплая одежда по сезону. Постоянная потребность существует в носках, шарфах, шапках, перчатках и нижнем белье. Любые одеяла и даже старые пальто пригодятся для создания комфортных условий ночлега. Одежду для нуждающихся можно отнести в магазин "Спасибо!" (о нем расскажем далее в тексте). Адрес пункта приёма помощи можно уточнить на сайте приюта.

Благотворительный фонд "Тёплый дом"

Ежегодно фонд оказывает поддержку не менее 120 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Абсолютно все подопечные относятся к категории малоимущих: 80% из них – это матери-одиночки с детьми. Фонд принимает одежду, игрушки и другие вещи. Информация о том, как сделать пожертвование, доступна на сайте.

Благотворительный фонд "Апрель"

Этот фонд оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Они принимают одежду, игрушки, средства гигиены и другие нужные вещи. Адреса пунктов сбора помощи можно найти на сайте.

Благотворительная организация "Родительский мост"

Организация помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они также принимают одежду и игрушки. Информацию о пунктах приёма помощи можно получить на сайте.

Кроме того, многие приюты для животных в Петербурге принимают не только корм и медикаменты, но и старую одежду, которую используют для утепления вольеров, подстилок для животных и других нужд. Вот некоторые известные приюты, куда можно принести ненужную одежду:

Один из крупнейших приютов для животных в Петербурге. Здесь всегда рады любой помощи, включая одежду, одеяла, подушки и прочие текстильные изделия.

Этот приют принимает не только животных, но и различные виды помощи, включая одежду и постельные принадлежности.

Принимает помощь в виде одежды и текстиля.

Организован волонтерами и постоянно нуждается в поддержке. Одежда может использоваться для создания уютных уголков для животных.

Также принимает помощь в виде одежды и других текстильных изделий.

Важно: Перед передачей вещей рекомендуется ознакомиться с традиционным принципом конкретного фонда, так как часто существуют требования к состоянию текстиля.

Пункты приема ненужных вещей

В Петербурге функционируют специализированные пункты приема, куда можно сдать не только одежду, но и постельное белье, полотенца и другие аксессуары. Например, некоторые сети секонд-хендов сотрудничают с благотворительными организациями, предоставляя клиентам возможность жертвовать ненужными вещами прямо на кассе или в специальных пунктах магазинов. Такой формат сотрудничества помогает не только уменьшить количество мусора, но и привлечь внимание к проблемам переработки текстиля.

Благотворительные магазины "Спасибо!"

В Петербурге можно поучаствовать в благотворительности с помощью более чем 230 контейнеров для сбора одежды. Они размещены по всему городу и позволяют жителям легко передавать ненужные вещи, способствуя их переработке или передаче нуждающимся. Контейнеры "Спасибо!" принимают к сдаче чистую одежду без дефектов, детскую одежду, а также вещи из натуральных тканей в любом состоянии. Не допускаются к сдаче нижнее белье (колготки, носки принимаются только с этикетками), верхняя одежда и мягкие игрушки.

Комиссионный магазин "Добро"

Три комиссионнки "Добро" принимают чистую одежду без дефектов в Приморском, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Чтобы сдать ненужные вещи, нужно прийти в один из указанных филиалов в часы работы (ежедневно с 10:00 до 21:00). Сотрудник магазина оценит принесенные вещи. После заключения договора они выставляются на продажу.

Обратите внимание, что магазин взимает комиссию с продажи. Также существуют правила приема товаров.

SUPER SHOP ПИФ ПАФ

В магазине принимается бывшая в употреблении, но пригодная для повторного использования одежда, которая затем проходит сортировку и поступает либо в продажу в специальном отделе, либо направляется на переработку. Принимаются вещи в хорошем состоянии, чистые и без серьезных повреждений. Перед сдачей рекомендуется привести вещи в порядок (постирать, погладить).

В некоторых случаях магазин может предоставить бонусы или скидки на будущие покупки в обмен на подаренную одежду. Участие в программе позволяет внести вклад в охрану окружающей среды и поддержать идею циркулярной экономики.

Проект Svalka.me

Это инициатива, направленная на сбор ненужной одежды для её дальнейшей переработки или передачи нуждающимся людям. Идти при этом никуда не надо - сотрудники готовы приехать и забрать любые ненужные из вашей квартиры, гаража или офиса. При желании можно завезти вещи в пункт приема самостоятельно.

Svalka.me сотрудничает с различными пунктами приёма одежды, расположенными по всему городу. Принимаются любые виды одежды, включая спортивную, повседневную, деловую и домашнюю, постельное бельё, полотенца и другие текстильные изделия. Одежда должна быть чистой и сухой. Желательно также сортировать вещи перед сдачей: отдельно складывайте верхнюю одежду, нижнее бельё, обувь и аксессуары.

Garage Sale

Это проект, который организует мероприятия по продаже винтажной и секонд-хенд одежды. В Петербурге мероприятие проходит в пространстве "Севкабель Порт". Одежда может быть сдана либо на комиссию (то есть вы получаете процент от продажи), либо за фиксированную сумму сразу после оценки вещей. Как правило, вещи должны быть в хорошем состоянии, без повреждений и пятен. Винтажные и брендовые вещи особенно ценятся организаторами.

Чтобы получить актуальную информацию о следующем мероприятии Garage Sale в "Севкабель Порте", рекомендуем проверить официальную страницу проекта на сайте "Севкабеля".

Важно помнить, что даже незначительный вклад в улучшение экологии и помощь нуждающимся может иметь большое значение. Оставляя ненужную одежду и принадлежности, вы не только освобождаете место в своем доме, но и способствуете развитию культуры бережного отношения к ресурсам.

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