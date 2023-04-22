На Светлановском проспекте в Петербурге столкнулись две иномарки

На месте аварии в сторону проспекта Тореза скопилась пробка.

На перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели в Петербурге вечером 3 июля произошло ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

На участке столкнулись две иномарки. Судя по кадрам, у одного из автомобилей частично отвалился бампер.

На месте аварии, в сторону проспекта Тореза, скопилась пробка. По информации сервиса "Яндекс.Карты" на 20:00, "побагровел" Светлановский проспект. Также затор образовался и на улице Орбели.

В настоящее время информации о пострадавших нет, обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова в Петербурге в ДТП пострадал самокатчик.

Фото: Piter.TV