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Девушка-байкер серьезно пострадала в ДТП на перекрестке Ильюшина и Планерной
Сегодня, 20:25
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Девушка-байкер серьезно пострадала в ДТП на перекрестке Ильюшина и Планерной

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Информация о состоянии 21-летнего автомобилиста уточняется.

Накануне, 21 апреля, в Приморском районе произошло ДТП. Дорогу не поделили машина "Хендай" и мотоцикл  "Дукати", которым управляла 27-летняя петербурженка. Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Транспортные средства столкнулись на перекрестке Ильюшина и Планерной вечером. Водитель мотоцикла серьезно пострадала. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Информация о состоянии 21-летнего автомобилиста уточняется. Правоохранители проводят проверку.

Ранее на Piter.tv: на Малой Балканской в ДТП пострадала 8-летняя девочка.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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