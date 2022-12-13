Девушка-байкер серьезно пострадала в ДТП на перекрестке Ильюшина и Планерной

Информация о состоянии 21-летнего автомобилиста уточняется.

Накануне, 21 апреля, в Приморском районе произошло ДТП. Дорогу не поделили машина "Хендай" и мотоцикл "Дукати", которым управляла 27-летняя петербурженка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Транспортные средства столкнулись на перекрестке Ильюшина и Планерной вечером. Водитель мотоцикла серьезно пострадала. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Информация о состоянии 21-летнего автомобилиста уточняется. Правоохранители проводят проверку.

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Фото: Piter.tv