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Началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 14:29
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Началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола"

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В результате лобового столкновения погиб водитель машины Volkswagen. Три человека попали в больницу.

Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола". Инцидент произошел сегодня утром, 17 января, на 172 километре дороги. Около деревни Паша столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария случилась около 9 часов утра. Сотрудники ГИБДД установили, что 53-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга, неожиданно  выехал на полосу встречного движения для обгона и  с автомобилем Ford. За рулем второй иномарки находился тоже 53-летний автомобилист. 

В результате лобового столкновения погиб водитель машины Volkswagen. Его двое пассажиров попали в больницу. Речь идет 14-летней девочке и 35-летнем мужчине.  Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Водителя легковушки Ford  от удара зажало в автомобиле. Его вытащили из салона и передали медикам. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в двух районах Петербурга с 19 января ограничат движение.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: деревня паша, мужчина погиб в дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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