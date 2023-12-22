Началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола"

В результате лобового столкновения погиб водитель машины Volkswagen. Три человека попали в больницу.

Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола". Инцидент произошел сегодня утром, 17 января, на 172 километре дороги. Около деревни Паша столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария случилась около 9 часов утра. Сотрудники ГИБДД установили, что 53-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по Мурманскому шоссе в сторону Петербурга, неожиданно выехал на полосу встречного движения для обгона и с автомобилем Ford. За рулем второй иномарки находился тоже 53-летний автомобилист.

В результате лобового столкновения погиб водитель машины Volkswagen. Его двое пассажиров попали в больницу. Речь идет 14-летней девочке и 35-летнем мужчине. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Водителя легковушки Ford от удара зажало в автомобиле. Его вытащили из салона и передали медикам. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в двух районах Петербурга с 19 января ограничат движение.

Фото: Telegram / Петербургская полиция