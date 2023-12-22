В двух районах Петербурга с 19 января ограничат движение

Речь идёт о Московском и Приморском районах.

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах Петербурга с 19 января. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

В Московском районе с 19 января по 1 февраля в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по улице Решетникова от Сызранской улицы до конца улицы Решетникова.

Схема: ГАТИ

В Приморском районе с 19 по 28 января в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение транспорта у дома 33 по Деловой улице в поселке Лисий Нос. Объезд: Майская улица, Новоцентральная улица, Кольцевая улица.

Схема: ГАТИ

Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.

В Петербурге ГАТИ устранила почти 8,5 тыс. нарушений в 2023 году.

Фото: Piter.tv