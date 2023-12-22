В Петербурге ГАТИ устранила почти 8,5 тыс. нарушений в 2023 году

Всего в прошлом году ГАТИ зафиксировала порядка 15 тыс. нарушений правил благоустройства.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в 2023 году продолжила контролировать соблюдение правил благоустройства в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 15 января.

Всего в прошлом году ГАТИ зафиксировала порядка 15 тыс. нарушений правил благоустройства. Речь идет о несоблюдении культуры производства земляных работ, содержания их ограждений; наличии на фасадах зданий посторонних графических изображений; несанкционированной рекламе; нарушении содержания детских площадок; несоблюдении правил зимней уборки.

Учреждение устранило почти 8,5 тыс. нарушений. Инспекторы провели 665 консультирований и 561 профилактический визит. Кроме того, было объявлено более 8 тыс. предостережений. Нарушители, на которых меры профилактики не действовали, привлечены к административной ответственности.

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Фото: Piter.TV