Демонтаж новогодних конструкций в Петербурге продолжится 12 января

Для того, чтобы ордер закрыли, производителю работ необходимо убрать все установленные элементы и восстановить благоустройство, если оно повредилось.

В Петербурге продолжается демонтаж новогодних и рождественских конструкций. Их устанавливали по ордерам Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 января.

Часть объектов, к примеру, большая сцена на Дворцовой площади, уже была демонтирована в соответствии со сроками ордера. До 12 января уберут элементы для организации "Мультимедийного новогоднего шоу" с Якорной площади в Кронштадте, до 14 числа – Рождественскую ярмарку у станции метро "Московская". Зона для фото на Дворцовой площади исчезнет до 15 января, елку в Ново-Манежном сквере и "Мультимедийный фонтан" на Невском проспекте, 56, демонтируют до 20 числа.

Кроме того, до 23 января намерены убрать Рождественские ярмарки на Малой Садовой улице и Манежной площади, а до 25 числа включительно разберут горку для катания и ярмарку на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Каток на Конюшенной площади проработает до 30 января.

Для того, чтобы ордер закрыли, производителю работ необходимо убрать все установленные элементы и восстановить благоустройство, если оно повредилось.

Ранее мы рассказывали о том, что в саду у ТЮЗа обеспечили безопасность для детей перед новогодними мероприятиями.

Фото: Piter.TV