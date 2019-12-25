Работы в саду у Театра юных зрителей продлятся до мая 2024 года.

В саду у ТЮЗа обеспечили безопасность для детей перед новогодними мероприятиями. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В середине декабря начальник ГАТИ Алексей Геращенко осмотрел несколько проблемных зон производства плановых работ. На Пионерской площади, дом 1 было выявлено наибольшее число нарушений среди осмотренных объектов.

В первую очередь в ненадлежащем состоянии оказались ограждения – сквозь щели в них легко могли пройти дети, пришедшие на новогодние мероприятия в театр, и попасть в опасную зону. Кроме того, на территории сада были раскопаны траншеи, через которые буквально прыгали пешеходы. Также были замечания и к качеству зимней уборки – наледь и снег были на всей территории.

К началу детских новогодних мероприятий в театре нарушения подрядчиком были устранены. Траншеи заасфальтированы, а в тех местах, где это на данный момент невозможно из-за технологии производства, утрамбованы так, чтобы через них можно было безопасно передвигаться.

Подрядчик также восстановил секции ограждений и привел зоны производства работ в безопасное состояние. Кроме этого, была проведена качественная уборка территории, включая очистку подъезда к пандусу для маломобильных групп населения ото льда.

Работы в саду у Театра юных зрителей продлятся до мая 2024 года.

Фото: ГАТИ