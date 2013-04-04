Распылившего баллончик на проспекте Авиаконструкторов в трамвае подростка задержали

Пострадавшие от дачи заявлений в полицию отказались.

Полиция Приморского района задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве с применением газового баллончика. Инцидент произошел 16 ноября около 22:00 в трамвае на проспекте Авиаконструкторов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подросток, находясь в компании сверстников, вступил в конфликт с кондуктором. Мужчина, ехавший в трамвае со своей супругой, заступился за кондуктора. В ответ на это подросток распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, после чего молодые люди скрылись.

Несмотря на отказ супружеской пары написать заявление, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Как оказалось, задержанный — ученик 7 класса — ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Он задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге девушка погибла под колесами состава метро.

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области