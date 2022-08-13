В Петербурге девушка погибла под колесами состава метро

Вестибюли станций "Приморская", "Беговая", "Зенит" были закрыты на вход.

Вечер пятницы, 22 ноября, на станции метро "Приморская" закончился трагедией. Как сообщили в пресс-службе городской подземки, на пути упал пассажир.

Известно, что упавшая — девушка. Она погибла под колесами состава. В обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Временно, из-за случившегося, на участке зеленой ветки от "Василеостровской" до "Беговой" пришлось временно приостановить движение. В настоящее время движение по зеленой ветке осуществляется в обычном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Горный институт" может открыться лишь в январе 2025 года.

Фото: Piter.TV