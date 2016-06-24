В массовом ДТП на Тучковом мосту пострадали три человека

Еще одна девушка находится в состоянии клинической смерти.

В массовом ДТП на Тучковом мосту, которое произошло в ночь на 13 августа, пострадали три человека. Известно, что еще одна 37-летняя женщина сейчас находится в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, в 23:35 на Тучковом мосту 32-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Кашкай", двигаясь от Ждановской набережной, врезался в иномарку "Ниссан Альмера" под управлением 55-летнего мужчины. От удара авто отлетело в "Мицубиси Лансер", за рулем которого находилась 21-летняя девушка. Ее автомобиль отлетел в пять машин.

В аварии пострадали четыре человека. Так, 37-летняя пассажирка автомобиля "Ниссан Кашкай" сейчас находится в состоянии клинической смерти. Еще трое попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Евгений Стешенко)